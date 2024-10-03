В филиале АО «QAZAQGAZ AIMAQ» ЗКО

, что в посёлке Жайык 2 трактором повредили подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления во время укладки водопровода.

Сотрудники аварийной бригады оперативно перекрыли линейную задвижку для предотвращения дальнейшей утечки газа.

В результате аварии без газоснабжения временно остались 599 потребителей частного сектора в следующих населенных пунктах:

  •  посёлок Жайык – 235 потребителей;
  • посёлок Желаево – 179 потребителей;
  • садоводческое общество «Хуторок» – 112 потребителей;
  • садоводческое общество «Дружба» – 73 потребителя.

К слову, газопровод находится на балансе АО «QAZAQGAZ AIMAQ». В настоящее время ремонтно-восстановительные работы завершили, газопровод восстановили, производится повторный пуск газа.