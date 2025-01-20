Где покататься на коньках в Уральске

Отметим, что погода в Уральске этой зимой абсолютно не зимняя, поэтому и катки работает не всегда.

В городе три платных катка (речь идет о катках под открытым небом) и девять бесплатных, которые залили во дворах домов.

Платно на коньках можно покататься на стадионе «Жастар» в центре города, на площади Первого президента и во дворе спортклуба «Орал» в поселке Деркул.

А бесплатно во дворах по следующим адресам:

проспект Назарбаева, 203; улица И. Ларина, 225, 10; улица Курмангазы, 150; 5-й микрорайон, между домами №4 и №7; в районе Птицефабрики; посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш; улица Матросова, 52, 54; микрорайон Строитель, 29. поселок Деркул, улица Даля 7/3;

Подрядчик — Family07.

Следует отметить, что зима не радует жителей ЗКО морозами, погода больше напоминает раннюю весну с оттепелями и мелким дождем, поэтому и катки работают не всегда.