Где покататься на коньках в Уральске

В городе три платных катка (речь идет о катках под открытым небом) и девять бесплатных, которые залили во дворах домов.
Платно на коньках можно покататься на стадионе «Жастар» в центре города, на площади Первого президента и во дворе спортклуба «Орал» в поселке Деркул.
А бесплатно во дворах по следующим адресам:
- проспект Назарбаева, 203;
- улица И. Ларина, 225, 10;
- улица Курмангазы, 150;
- 5-й микрорайон, между домами №4 и №7;
- в районе Птицефабрики;
- посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш;
- улица Матросова, 52, 54;
- микрорайон Строитель, 29.
- поселок Деркул, улица Даля 7/3;
Подрядчик — Family07.
Следует отметить, что зима не радует жителей ЗКО морозами, погода больше напоминает раннюю весну с оттепелями и мелким дождем, поэтому и катки работают не всегда.