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Культура Социум

Где покататься на коньках в Уральске

Отметим, что погода в Уральске этой зимой абсолютно не зимняя, поэтому и катки работает не всегда.
Дана Рахметова
Где покататься на коньках в Уральске

В городе три платных катка (речь идет о катках под открытым небом) и девять бесплатных, которые залили во дворах домов. 

Платно на коньках можно покататься на стадионе «Жастар» в центре города, на площади Первого президента и во дворе спортклуба «Орал» в поселке Деркул. 

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А бесплатно во дворах по следующим адресам: 

  1. проспект Назарбаева, 203;
  2. улица И. Ларина, 225, 10;
  3. улица Курмангазы, 150;
  4. 5-й микрорайон, между домами №4 и №7;
  5. в районе Птицефабрики;
  6. посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш;
  7. улица Матросова, 52, 54;
  8. микрорайон Строитель, 29.
  9. поселок Деркул, улица Даля 7/3;

Подрядчик — Family07.
Следует отметить, что зима не радует жителей ЗКО морозами, погода больше напоминает раннюю весну с оттепелями и мелким дождем, поэтому и катки работают не всегда. 

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