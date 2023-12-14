Где зальют бесплатные катки в Уральске

Девять бесплатных катков зальют в Уральске, сообщили в городском акимате. Начнут это делать после наступления благоприятных погодных условий.

Где они будут?

проспект Назарбаева 203; улица И. Ларина 225, 10; улица Курмангазы, 150; 5-й микрорайон, между домами №4 и №7; в районе Птицефабрики; посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш; улица Матросова, 52, 54; микрорайон Строитель, 29. поселок Деркул, улица Даля 7/3;

Подрядчик — Family07.

Помимо этого, катки появятся на стадионе «ЖАСТАР» и площади Первого президента. В верёвочном парке по правую сторону реки Чаган сделают пешеходную дорожку и лыжню.