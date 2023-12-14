Девять бесплатных катков зальют в Уральске, сообщили в городском акимате. Начнут это делать после наступления благоприятных погодных условий.

Где они будут?

  1. проспект Назарбаева 203;
  2. улица И. Ларина 225, 10;
  3. улица Курмангазы, 150;
  4. 5-й микрорайон, между домами №4 и №7;
  5. в районе Птицефабрики;
  6. посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш;
  7. улица Матросова, 52, 54;
  8. микрорайон Строитель, 29.
  9. поселок Деркул, улица Даля 7/3;

Подрядчик — Family07.

Помимо этого, катки появятся на стадионе «ЖАСТАР» и площади Первого президента. В верёвочном парке по правую сторону реки Чаган сделают пешеходную дорожку и лыжню.