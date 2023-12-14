Девять бесплатных катков зальют в Уральске, сообщили в городском акимате. Начнут это делать после наступления благоприятных погодных условий.
Где они будут?
- проспект Назарбаева 203;
- улица И. Ларина 225, 10;
- улица Курмангазы, 150;
- 5-й микрорайон, между домами №4 и №7;
- в районе Птицефабрики;
- посёлок Зачаганск, пересечение Калменова и Жұмыр-Қылыш;
- улица Матросова, 52, 54;
- микрорайон Строитель, 29.
- поселок Деркул, улица Даля 7/3;
Подрядчик — Family07.
Помимо этого, катки появятся на стадионе «ЖАСТАР» и площади Первого президента. В верёвочном парке по правую сторону реки Чаган сделают пешеходную дорожку и лыжню.