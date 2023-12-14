Владельцы семи электромобилей LiAuto переплатили в бюджет 80 миллионов тенге. Нарушение выявила главная транспортная прокуратура.

В надзорном органе объяснили, что модели LiAuto 7 и 9 являются электромобилями. В страну завезли 141 такую машину. Только вот в семи случаях таможенные представители и декларанты при оформлении применили код гибридного автомобиля. Владельцы этих электрокаров переплатили в бюджет 80 миллионов тенге.

— Принимаются меры по искоренению такой практики и возврату денежных сумм декларантам — собственникам авто, оформленных как гибридные. Также рассматривается вопрос по привлечению виновных сотрудников к дисциплинарной, а таможенных брокеров к административной ответственности, — рассказали в транспортной прокуратуре.

Также проверка выявила факты оформления электромобилей под видом личного пользования для последующей перепродажи. В том числе через восемь автосалонов. Только в Алматы установили 34 таких перепродажи. Возможные потери государства превышают 100 млн тенге.