Вопрос о переходе на часовой пояс UTC+4 ЗКО, Атырауской и Мангистауской областей поднял общественник из Уральска Бауыржан Заки Ахметжан. К нему обратились неравнодушные граждане, которые считают, что западный регион должен жить по часовому поясу UTC +3.

— Сейчас западный регион находится на часовом поясе UTC+5. Жители искусственно опережают своё биологическое время на два часа. Министр торговли и интеграции Шаккалиев создал рабочую группу, которая подготовила отчет. Указано, что переход на единый часовой пояс UTC+5 по стране является наиболее правильным и приемлемым вариантом. Однако не учли мнение 2,1 млн жителей западных регионов Казахстана, — написал он в Instagram.

Бауыржан Заки Ахметжан отметил, что 70% территорий ЗКО, половина территорий Атырауской области и четверть Мангистауской области биологически находятся на часовом поясе UTC+3. Иными словами, если ребёнок просыпается в семь утра, по биологическому времени встал в пять.

— Они предлагают применить единый пояс UTC+5, так как «это приведёт к некоей экономической выгоде, которая улучшит координацию транспортных и других коммуникаций». В очередной раз мнимая, незначительная экономическая выгода ставится превыше здоровья нации. Решая проблемы большинства регионов Казахстана, они лишают запад основного права и оставляют им «самим бороться» рассогласование между биологическими ритмами. Это ведёт к депрессии, бессоннице, сонливости, раздражительности, хроническому недосыпанию, — считает общественник.

Казахстан может перейти на единый часовый пояс в ночь на первое марта 2024 года. На портале «Открытые НПА» опубликован соответствующий проект постановления правительства. Его уже прокомментировали 858 человек. Многие из них против: