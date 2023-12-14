Вопрос о переходе на часовой пояс UTC+4 ЗКО, Атырауской и Мангистауской областей поднял общественник из Уральска Бауыржан Заки Ахметжан. К нему обратились неравнодушные граждане, которые считают, что западный регион должен жить по часовому поясу UTC +3.
— Сейчас западный регион находится на часовом поясе UTC+5. Жители искусственно опережают своё биологическое время на два часа. Министр торговли и интеграции Шаккалиев создал рабочую группу, которая подготовила отчет. Указано, что переход на единый часовой пояс UTC+5 по стране является наиболее правильным и приемлемым вариантом. Однако не учли мнение 2,1 млн жителей западных регионов Казахстана, — написал он в Instagram.
Бауыржан Заки Ахметжан отметил, что 70% территорий ЗКО, половина территорий Атырауской области и четверть Мангистауской области биологически находятся на часовом поясе UTC+3. Иными словами, если ребёнок просыпается в семь утра, по биологическому времени встал в пять.
— Они предлагают применить единый пояс UTC+5, так как «это приведёт к некоей экономической выгоде, которая улучшит координацию транспортных и других коммуникаций». В очередной раз мнимая, незначительная экономическая выгода ставится превыше здоровья нации. Решая проблемы большинства регионов Казахстана, они лишают запад основного права и оставляют им «самим бороться» рассогласование между биологическими ритмами. Это ведёт к депрессии, бессоннице, сонливости, раздражительности, хроническому недосыпанию, — считает общественник.
Казахстан может перейти на единый часовый пояс в ночь на первое марта 2024 года. На портале «Открытые НПА» опубликован соответствующий проект постановления правительства. Его уже прокомментировали 858 человек. Многие из них против:
- «Летом в восточных регионах Казахстана рассветает в 4:00, темнеет в 21:00. Соответственно при переводе стрелок на один час назад рассветать будет в три часа ночи. А темно будет в 20:00».
- «Страна огромная и часовые пояса разные. Мы не можем жить все в одном поясе. Это противоречит природе и физиологии».
- «Вечером будет закат раньше и соответственно будет включаться освещение и больше будет расход электричества. А это крайне негативно для энергетики страны».
- «Географически Казахстан расположен в четырёх часовых поясах: UTC+3, UTC+4, UTC+5 и UTC+6. Сейчас в Казахстане всего два часовых пояса. Это уже привело к тому, что отдельные области отнесены не к своим часовым поясам. Ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию».