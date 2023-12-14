Как сообщили в пресс-службе областного суда, исполнение решения суда является обязательным. В случае, если стороны не выполняют его, то суд имеет право налагать денежное взыскание.

Так, за неисполнение решения суда специализированный межрайонный административный суд ЗКО оштрафовал акима Уральска. Сумма денежного взыскания составила 50 МРП (153 150 тенге — прим. автора).

— Из материалов дела следует, что решением СМАС ЗКО от 25 марта 2022 года иск гражданина удовлетворён. Решение жилищной комиссии об отказе в предоставлении жилища признано незаконным и отменено. Суд обязал акима выдать истцу решение о предоставлении жилища из государственного жилого фонда. Однако 27 октября 2023 года от истца поступило заявление, из которого следует, что решение суда не исполнено, — сообщили в суде ЗКО.