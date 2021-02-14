16 февраля 2021 года в 16.00 состоится отчетная онлайн-встреча акима г.Уральска Абата Шыныбекова с населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Уральска подвел итоги года и ответил на вопросы про бродячих собак, знаках "40" и откаты Фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что предложения, вопросы и комментарии можно отправить на Telegram-канал OralakiminesuraqBot, электронную почту [email protected], WhatsApp-номер + 7 700 450 02 55. А также вы можете позвонить в Call-центр по номеру: 50-02-55. - Сообщаем, что отчетная встреча акима города с жителями Уральска пройдет в прямом эфире на канале YouTube. Ссылка на эфир будет опубликована на странице @uralskakimat в Instagram, - отметили в пресс-службе акима города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.