Концертная программа начнется в 20.00 31 декабря, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата г.Уральск, концерты в новогоднюю ночь будут организованы на новой площади и на площади Абая. - Праздник начнется в 20.00. Фейерверк будет после окончания программы на новой площади, - отметили в акимате. К слову, в 2016 году новогодний салют также был организован на новой площади. Всего в 2017 году на празднование Нового Года было выделено 14 млн тенге.  