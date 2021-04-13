Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19

В области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Массовая вакцинация жителей ЗКО от коронавирусной инфекции началась 1 февраля. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, на 13 апреля второй компонент вакцины получили 4067 человек. – 9 апреля поступила новая партия в количестве 14 тысяч доз первого компонента и согласно разнарядке была распределена по медицинским организациям области. Для обеспечения максимального охвата населения вакцинацией была организована работа прививочных пунктов в выходные дни.