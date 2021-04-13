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Социум COVID-19

Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19

В области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Массовая вакцинация жителей ЗКО от коронавирусной инфекции началась 1 февраля. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, на 13 апреля второй компонент вакцины получили 4067 человек. – 9 апреля поступила новая партия в количестве 14 тысяч доз первого компонента и согласно разнарядке была распределена по медицинским организациям области. Для обеспечения максимального охвата населения вакцинацией была организована работа прививочных пунктов в выходные дни.
Арайлым Усербаева
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
В области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как будет проводиться вакцинация от COVID-19, рассказал руководитель облздрава ЗКО
Как будет проводиться вакцинация от COVID-19, рассказал руководитель облздрава ЗКО
Фото из архива "МГ" Массовая вакцинация жителей ЗКО от коронавирусной инфекции началась 1  февраля. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, на 13 апреля второй компонент вакцины получили 4067 человек. – 9 апреля поступила новая партия в количестве 14 тысяч доз первого компонента и согласно разнарядке была распределена по медицинским организациям области. Для обеспечения максимального охвата населения вакцинацией была организована работа прививочных пунктов в выходные дни. В течение апреля, по предварительным данным, ожидается поставка еще 35 тысяч доз вакцины, - сообщили в облздраве. К слову, прививочные кабинеты в будние дни работают с 9.00 до 18.00, а в выходные - с 9.00 до 14.00.
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
Где жители ЗКО могут получить вакцину от COVID-19
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