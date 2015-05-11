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Социум

Гендиректор АО «НГСК Казстройсервис»: «Рабочих увольнять не будем»

Генеральный директор АО «НГСК Казстройсервис» Сабит ЖАНАСОВ пояснил ситуацию с забастовкой рабочих и пообещал, что людей не уволят. Сегодня, 11 мая, 140 сотрудников «НГСК Казстройсервис» вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату, оплачивать выходные дни двойным тарифом, а также доплачивать за вредные условия труда. — В договоре у нас написано, что оплата труда в праздничные и выходные дни должна быть двойная, однако руководство говорит, что праздничные дни оплачиваются, а выходные нет, — говорит бетонщик Павел СУХОВ. — Зарплаты у нас от 47 тысяч и выше, все зависит от разряда. За
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Гендиректор АО «НГСК Казстройсервис»: «Рабочих увольнять не будем»
Генеральный директор АО «НГСК Казстройсервис» Сабит ЖАНАСОВ пояснил ситуацию с забастовкой рабочих и пообещал, что людей не уволят.
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 Сегодня, 11 мая, 140 сотрудников «НГСК Казстройсервис» вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату, оплачивать выходные дни двойным тарифом, а также доплачивать за вредные условия труда. — В договоре у нас написано, что оплата труда в праздничные и выходные дни должна быть двойная, однако руководство говорит, что праздничные дни оплачиваются, а выходные нет, — говорит бетонщик Павел СУХОВ. — Зарплаты у нас от 47 тысяч и выше, все зависит от разряда. За то, что мы работаем в воскресенье, нам никто не платит. Пусть руководство сделает нам перерасчет с 2014 года. Рабочие жаловались и на то, что зарплата со временем почему-то уменьшается. — Я работал в «Казстройсервисе» с 2006 по 2011 годы, — объясняет стропальщик Мейрам УТЕЕВ. — Тогда зарплата была 80 — 100 тысяч тенге. Сейчас спустя пять лет я получаю 55 тысяч. Также рабочие жаловались и на вредные условия труда. По их словам, в городке постоянно пахнет сероводородом. Более ста человек обратились с 15 апреля в медпункт с жалобами на головную боль и повышенное давление. Ближе к четырем часам дня на месторождение приехал руководитель проекта Ражив ГУПТА. Однако он отказался от каких-либо комментариев. Нам удалось связаться с гендиректором компании, который пояснил, что рабочие получают заработную плату, согласно трудовому договору. — Каждый человек подписывает договор, мы оплачиваем, согласно договору, — рассказал Сабит ЖАНАСОВ. — Что касается вредных условий труда, некоторые специалисты уже получают за вредные условия труда — это сварщики, газорезчики. Другие специальности должны получать после обследования на вредные условия труда. Мы эту работу в мае проведем, и если это подтвердится, они все будут получать доплату за вредность. Условия сменности мы менять не можем. Сами рабочие подписали трудовой договор, где были прописаны условия труда. Они не перерабатывают больше, чем положено. Если мы будем менять сменность, например, сделаем вахту на 15 дней, то придется увеличивать численность рабочих, а это дополнительные затраты. Премии подниматься будут всем с июня до 15%, а с июля — до 20%. Ко всему прочему гендиректор АО «НГСК Казстройсевис» добавил, что воскресенье не считается для вахтовика выходным днем, так как они месяц работают, а месяц потом отдыхают. На вопрос, намерено ли руководство компании применить санкции в отношении бастующих, Сабит ЖАНАСОВ ответил отрицательно. — Очень трудно работать, когда вот так шантажируют, — говорит ЖАНАСОВ. — Если следовать закону, то этих людей нужно увольнять. Но мы их увольнять не будем, пусть работают.
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 fIMrVEQhvrg Фото Медета МЕДРЕСОВА
Забастовка рабочие Условия труда

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