Гендиректор АО «НГСК Казстройсервис»: «Рабочих увольнять не будем»

Генеральный директор АО «НГСК Казстройсервис» Сабит ЖАНАСОВ пояснил ситуацию с забастовкой рабочих и пообещал, что людей не уволят. Сегодня, 11 мая, 140 сотрудников «НГСК Казстройсервис» вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату, оплачивать выходные дни двойным тарифом, а также доплачивать за вредные условия труда. — В договоре у нас написано, что оплата труда в праздничные и выходные дни должна быть двойная, однако руководство говорит, что праздничные дни оплачиваются, а выходные нет, — говорит бетонщик Павел СУХОВ. — Зарплаты у нас от 47 тысяч и выше, все зависит от разряда. За