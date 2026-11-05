Гибель военных на Каспии: под стражей находятся восемь должностных лиц

Расследование резонансного дела о гибели военных во время учений в Мангистауской области держит на особом контроле Генеральная прокуратура РК, сообщили в ведомстве. Военно-следственные органы МВД продолжают устанавливать все детали произошедшего.

По данным ведомства, по делу уже проведен масштабный объем работы.

- На сегодняшний день допрошено более 300 лиц, проведено свыше 30 судебных экспертиз и исследований, - рассказали в Генпрокуратуре.

На скамье подсудимых и под стражей с санкции суда оказались восемь человек. Их подозревают в халатном отношении к службе и нарушении правил кораблевождения. В числе арестованных - главнокомандующий Военно-морскими силами ВС, его первый зам и заместитель по боевой подготовке, командиры двух воинских частей, батальона и роты морской пехоты, а также капитан катера.

Следствие подходит к концу: в ближайшее время участников уголовного процесса ознакомят с материалами дела.

Иные детали пока не подлежат разглашению в интересах следствия.

Напомним, трагедия на Каспии произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи. Из-за внезапного шторма и шквалистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, однако 14 бойцов погибли.