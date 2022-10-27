- Для работы художники использовали специальные аэрозольный краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады, чтобы мурал радовал горожан как можно дольше. Высота изображения более девяти этажей, не менее 18 метров, - рассказали авторы проекта.Они уверены, что яркая композиция полная тепла, позитива и добрых эмоций. Она будет радовать горожан даже в самую суровую погоду. xro6Lc-eybk Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Гигантский мурал с изображением Димаша восхитил жителей Актобе
Портрет казахстанского певца Димаша Кудайбергенова появился на стене одной из многоэтажек города. Фото предоставлено Almaty Creative Bureau На одном из домов областного центра появилось гигантское изображение казахстанского певца, композитора и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергенова. Певец родом из Актобе, именно поэтому художники решили запечатлеть его в родном городе. История успеха Димаша вдохновила команду Almaty Creative Bureau совместно с Ассоциацией Урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт. Инициатором выступил акимат города, но мурал сделан за счёт спонсорских средств. - Для работ