Гигантский мурал с изображением Димаша восхитил жителей Актобе

Портрет казахстанского певца Димаша Кудайбергенова появился на стене одной из многоэтажек города. Фото предоставлено Almaty Creative Bureau На одном из домов областного центра появилось гигантское изображение казахстанского певца, композитора и мультиинструменталиста Димаша Кудайбергенова. Певец родом из Актобе, именно поэтому художники решили запечатлеть его в родном городе. История успеха Димаша вдохновила команду Almaty Creative Bureau совместно с Ассоциацией Урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт. Инициатором выступил акимат города, но мурал сделан за счёт спонсорских средств. - Для работ