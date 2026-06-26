Глава государства выступил на международном военно-патриотическом сборе молодежи

Президент посетил международный военно-патриотический сбор в Щучинске, где соревновались сильнейшие команды из пяти стран, и напомнил о важности принятых в стране реформ.

Касым-Жомарт Токаев посетил ХІI международный военно-патриотический сбор молодёжи "Айбын", который в эти дни проходит в Щучинске Акмолинской области. Глава государства лично обратился к участникам соревнований, сообщает пресс-служба Акорды.

В 2026 году масштабное мероприятие объединило более 50 команд. Своё мастерство в военно-спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях показывают не только представители всех регионов Казахстана, но и молодые армейцы из Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Выступая перед собравшимися, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что этот престижный конкурс закаляет дух нового поколения, и поблагодарил участников за волю к победе. Он также напомнил, что сборы проходят на фоне важнейших исторических реформ внутри страны.

- Этот масштабный конкурс проходит в поистине важнейший для нашей страны период. В марте была принята новая Конституция Казахстана. Это историческое событие, определяющее будущее нашего государства и оказывающее прямое влияние на судьбу нашей нации. Основной Закон, в котором отражены чаяния и устремления всего нашего народа, принят, прежде всего, во благо подрастающего поколения, - заявил президент.

Глава государства особо выделил, что именно на сегодняшних школьников и курсантов возложена миссия по развитию и укреплению авторитета страны на мировой арене.