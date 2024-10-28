Глава Минфина Казахстана получил новую должность

В воскресенье, 27 октября, в Алматы прошла отчетно-выборная конференция Казахстанской федерации волейбола. Делегаты из 17 областей и городов, включая Астану, Алматы и Шымкент, избрали нового президента федерации. Им стал действующий министр финансов Мади Такиев, который будет занимать эту должность с 2024 по 2028 год.

В воскресенье, 27 октября, в Алматы прошла отчетно-выборная конференция Казахстанской федерации волейбола. Делегаты из 17 областей и городов, включая Астану, Алматы и Шымкент, избрали нового президента федерации. Им стал действующий министр финансов Мади Такиев, который будет занимать эту должность с 2024 по 2028 год.

Нуртай Абыкаев, который руководил федерацией почти с её основания, с перерывами на дипломатические миссии Казахстана, переизбирался на пост главы КФВ последние 26 лет. Однако этим летом он заявил, что в новый олимпийский цикл волейбольная общественность Казахстана должна вступить с новым президентом.

Выдвижение Мади Такиева на этот пост было поддержано большинством областных федераций. В результате голосования он получил 43 голоса «за» при 11 воздержавшихся из 64 делегатов конференции, что наделило его полномочиями нового президента Казахстанской федерации волейбола.

В ближайшее время новый президент объявит имена трех своих вице-президентов и нового генерального секретаря Федерации.

В своей речи новый глава КФВ поблагодарил делегатов за доверие. В знак уважения к проделанной работе предшественника и признательности за целую эпоху, связанную с его именем в казахстанском волейболе, он предложил Нуртаю Абыкаеву стать почетным президентом Федерации и возглавить Попечительский совет КФВ.

— Пришло время подвести итог своей работы на посту главы Федерации и передать бразды правления ею новым руководителям. Мы прошли долгий путь длиною в три десятилетия, равный восьми олимпийским циклам. Новые руководители начнут свой путь не с чистого листа, а с проторенной дороги. Очередной олимпийский цикл завершится через четыре года в 2028 году. Он в свою очередь окажется для отечественного волейбола юбилейным. Казахстанскому волейболу исполнится 100 лет. Рассчитываю, надеюсь и верю, что к этому времени Федерация впишет новые победные вехи и достижения в историю отечественного волейбола, - сказал Абыкаев.

Напомним, Мади Такиев является министром финансов с 6 февраля 2024 года. Родился 1 апреля 1978 года в селе Баканас Балхашского района Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция». В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования университета международного бизнеса. Женат, имеет трех сыновей.