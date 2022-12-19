Главную ёлку города в Алматы зажгут 20 декабря

Главная ёлка установлена на площади Абая. Фото пресс-службы акимата Алматы В пресс-службе акимата сообщили, что торжественная церемония зажжения главной городской ёлки состоится 20 декабря в 19:00 на площади Абая. После официальной церемонии зажжения гостей зрителей концертная программа с участием звёзд казахстанской эстрады. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.