Главный имам Атырауской области рассказал, каким должно быть мусульманское кладбище

Он пояснил, что установка больших памятников, заборов и скульптурных сундуков на кладбище не приносит пользы усопшим, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы на онлайн-брифинге рассказал, что надгробие должно быть максимально простым. - Могилу следует вырыть так, чтобы правая сторона трупа была обращена к Хубилаю, а землю в могилу лучше не закапывать, пока усопшего не похоронят. Помимо надгробий, установка на могиле больших памятников, заборов и скульптурных сундуков не приносит пользы усопшим. Совершени