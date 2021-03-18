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Социум

Главный имам Атырауской области рассказал, каким должно быть мусульманское кладбище

Он пояснил, что установка больших памятников, заборов и скульптурных сундуков на кладбище не приносит пользы усопшим, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы на онлайн-брифинге рассказал, что надгробие должно быть максимально простым. - Могилу следует вырыть так, чтобы правая сторона трупа была обращена к Хубилаю, а землю в могилу лучше не закапывать, пока усопшего не похоронят. Помимо надгробий, установка на могиле больших памятников, заборов и скульптурных сундуков не приносит пользы усопшим. Совершени
Кристина Кобина
Главный имам Атырауской области рассказал, каким должно быть мусульманское кладбище
Он пояснил, что установка больших памятников, заборов и скульптурных сундуков на кладбище не приносит пользы усопшим, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Главный имам Атырауской области рассказал, каким должно быть мусульманское кладбище
Главный имам Атырауской области рассказал, каким должно быть мусульманское кладбище
Иллюстративное фото из архива "МГ"   Главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы на онлайн-брифинге рассказал, что надгробие должно быть  максимально простым. - Могилу следует вырыть так, чтобы правая сторона трупа была обращена к Хубилаю, а землю в могилу лучше не закапывать, пока усопшего не похоронят. Помимо надгробий, установка на могиле больших памятников, заборов и скульптурных сундуков не приносит пользы усопшим. Совершение чего-то, что не приносит пользы мертвым, с намерением «увидеть или услышать живых» лишает Бога одобрения. Если кладбище огорожено, нет необходимости огораживать каждую могилу отдельно, - сказал главный имам области. По его словам, гораздо лучше тратить деньги на жизнь. - Согласно шариату, чем тратить деньги на памятники, лучше их определить на добрые дела, такие как помощь сиротам и вдовам, забота о соседях и родственниках, строительство учебных заведений, публикация полезных книг и учебников, - сказал он. - Закон шариата не требует украшения кладбищ или возведения крупных памятников. Напротив, мусульманское кладбище должно быть максимально простым. Это позиция Духовного управления мусульман Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
кладбище имам

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