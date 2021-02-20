Начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов посетил Алгинский район, встретился с населением, где подвел итоги оперативно-служебной деятельности районного подразделения за 2020 год и обозначил задачи на предстоящий период. Также на встрече приняли участие аким района Мамыргали Аккагазов, старейшины аулов, представители общественности и личный состав отдела полиции. Начальник районного отдела полиции Мурат Сапаргалиев рассказал о состоянии криминогенной ситуации в районе за прошлый год. Глава областной полиции отметил недостаточную работу по профилактике пьяной и бытовой преступности в районе и попросил акима района предусмотреть открытие Центра временной адаптации и детоксикации в районном центре и призвал привлекать к данной проблеме уважаемых старейшин, аксакалов. Также обратил внимание на проблему дорожно-транспортного травматизма. Только в 2020 году в дорогах района произошло 23 ДТП, в которых погибло 10 и получили ранения 29 человек. Вместе с тем отметил, что в прошлом году в рамках цифровизации в общественных местах районного центра установлено 30 камер видеонаблюдения с интеграцией в дежурную часть отдела полиции, что позволит повысить эффективность принимаемых мер по профилактике правонарушений. Аким района Мамыргали Аккагазов заверил, что местными исполнительными органами будет оказана всяческая поддержка полиции для профилактики и борьбы с преступностью в районе. В продолжении рабочей поездки начальник департамента полиции осмотрел состояние участковых пунктов полиции, побеседовал с участковыми инспекторами полиции, поинтересовался оперативной обстановкой на обслуживаемых территориях, а также вопросами и жалобами, с которыми обращаются жители района. – В соответствии с указанием Министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева каждый полицейский сегодня должен быть в “шаговой доступности” к народу. Участковый инспектор полиции должен быть всегда в курсе событий происходящих на его административном участке, знать проблемы граждан и всячески оказывать помощь - резюмировал Атыгай Арыстанов. Напомним, что начальник ДП Актюбинской области уже побывал с рабочей поездкой в Мартукском, Каргалинском и Кобдинском районах области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.