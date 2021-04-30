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Социум

Главный полицейский ЗКО предложил привлечь медработников к дежурству на блокпостах

Такое предложение Махсудхан Аблазимов озвучил на очередном заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 апреля в областном акимате прошло заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. По словам начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова, 1 мая с 00.00 в области заработают блокпосты, семь из которых будут расположены в городе Уральск, остальные в районах. – В Акжайыкском районе установим два блокпоста, в Бурлинском - три, в Казталовском районе - три, в рай
Арайлым Усербаева
Главный полицейский ЗКО предложил привлечь медработников к дежурству на блокпостах
Такое предложение Махсудхан Аблазимов озвучил на очередном заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Главный полицейский ЗКО предложил привлечь медработников к дежурству на блокпостах
Главный полицейский ЗКО предложил привлечь медработников к дежурству на блокпостах
Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 апреля в областном акимате прошло заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. По словам начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова, 1 мая с 00.00 в области заработают блокпосты, семь из которых будут расположены в городе Уральск, остальные в районах. – В Акжайыкском районе установим два блокпоста, в Бурлинском - три, в Казталовском районе - три, в районе Байтерек - два, в Теректинском районе три блокпоста, в Шынгырлауском районе - два. Департамент полиции совместно с местными исполнительными органами оборудовали модульные стационары, где будут нести службу сотрудники полиции. Назначены ответственные лица, которые будут обеспечивать работу блокпостов. Всего для работы привлечены 143 сотрудника полиции и 21 единица служебного автотранспорта, - доложил Махсудхан Аблазимов. Вместе с тем начальник департамента полиции затронул проблемные вопросы, касающиеся блокпостов. – На блокпостах не предусмотрено дежурство медицинских работников. Я считаю, что без медработников и санврачей невозможно в полном объеме проводить противоэпидемические мероприятия и это  может привести к тому, что сами сотрудники полиции могут заразиться инфекцией. Кроме этого, зараженные люди также могут пересечь блокпосты. Еще одна проблема - в постановлении не говорится о передвижении транзитных машин, маршрутных автобусов, - отметил Махсудхан Аблазимов. По словам акима области Гали Искалиева, нет необходимости в том, чтобы санитарные врачи дежурили на блокпостах. – В прошлом году они выполняли работу только формально, измеряли температуру и пропускали дальше. Для того чтобы исключить вероятность заражения сотрудников полиции, предлагаю санврачам объезжать блокпосты по несколько раз в день и контролировать ситуацию. По поводу транзитных большегрузов, предлагаю сделать как в прошлом году, организовать для них сопровождение через нашу область. При этом они не будут заезжать в населенные пункты, - отметил Гали Искалиев. Глава региона отметил, что предпринимаемые меры являются вынужденными, так как ситуация в области нестабильная. – С завтрашнего дня вступает в силу решение оперативного штаба по установке блокпостов на границах города и некоторых наших районов. Мы все должны понимать, что это является вынужденной мерой. Люди должны отнестись с пониманием. Ситуация в других странах мира накаленная, вирус не выбирает развитая страна или нет. Многие знают, что происходит в Индии, в день там выявляются по 300-350 тысяч зараженных, ситуация там очень сложная. Людей не успевают хоронить. Сложная ситуация возникла и в Чехии. В июле прошлого года в день у нас выявлялось по 120 человек, а сейчас доходит до 170-180 человек. Ситуация хуже, чем в прошлом году. Благодаря нашим врачам и предпринятым мерам наше положение кажется не таким сложным, как в прошлое лето. Но по факту много людей болеют. Для сохранения жизни и населения мы вынуждены предпринять такие строгие меры, - заключил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
аким оперштаб

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