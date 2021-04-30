Главный полицейский ЗКО предложил привлечь медработников к дежурству на блокпостах

Такое предложение Махсудхан Аблазимов озвучил на очередном заседании оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 апреля в областном акимате прошло заседание оперативного штаба по нераспространению COVID-19. По словам начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова, 1 мая с 00.00 в области заработают блокпосты, семь из которых будут расположены в городе Уральск, остальные в районах. – В Акжайыкском районе установим два блокпоста, в Бурлинском - три, в Казталовском районе - три, в рай