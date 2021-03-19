Главный санврач ЗКО рассказал, как будут учиться школьники в четвертой четверти

Мухамгали Арыспаев пояснил, что все зависит от того, в какой зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции будет находиться область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "МГ" мұрағатынан иллюстративті фото Сегодня, 19 марта, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев во время брифинга рассказал, что с 20 марта по 1 апреля у школьников будут каникулы. - Если мы будем находиться в "желтой" или "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции, тогда ученики продолжат обучение в таком же режиме, как и в третьей четверти. Если эпидситуация будет нестабильной и будет отме