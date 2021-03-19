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Социум

Главный санврач ЗКО рассказал, как будут учиться школьники в четвертой четверти

Мухамгали Арыспаев пояснил, что все зависит от того, в какой зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции будет находиться область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". "МГ" мұрағатынан иллюстративті фото Сегодня, 19 марта, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев во время брифинга рассказал, что с 20 марта по 1 апреля у школьников будут каникулы. - Если мы будем находиться в "желтой" или "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции, тогда ученики продолжат обучение в таком же режиме, как и в третьей четверти. Если эпидситуация будет нестабильной и будет отме
Кристина Кобина
Главный санврач ЗКО рассказал, как будут учиться школьники в четвертой четверти
Мухамгали Арыспаев пояснил, что все зависит от того, в какой зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции будет находиться область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Почти 1,5 тысячи компьютеров закупили для дистанционного обучения в ЗКО
Почти 1,5 тысячи компьютеров закупили для дистанционного обучения в ЗКО
"МГ" мұрағатынан иллюстративті фото Сегодня, 19 марта, главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев во время брифинга рассказал, что с 20 марта по 1 апреля у школьников будут каникулы. - Если мы будем находиться в "желтой" или "зеленой" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции, тогда ученики продолжат обучение в таком же режиме, как и в третьей четверти. Если эпидситуация будет нестабильной и будет отмечаться рост заболевших, тогда возможно обучение будет проходить в онлайн формате, - пояснил главный санврач области. Также санврач отметил, что в области по-прежнему нестабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация. - Буквально с этой недели отмечается прирост заболевших COVID-19. За последние дни количество зараженных увеличилось на 1,4%. Только с начала марта было выявлено более тысячи случаев коронавирусной инфекции в области. Мы усилили карантинные меры, потому что регион находился три дня в "красной" зоне. Главное - не допустить распространение коронавирусной инфекции, а карантинные меры будут меняться, - рассказал Мухамгали Арыспаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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