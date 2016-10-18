Сегодня, 18 октября, в Зеленовском районном суде №2 в поселке Дарьинск был вынесен приговор бывшему главному врачу ГУ "Областного туберкулезного санатория "Карагайлы" Айман МУКАШЕВОЙ. Как следует из материалов дела, Айман МУКАШЕВА проработала на этой должности с 1 января 2013 по 30 сентября 2015 года, и за это время она совершила ряд преступлений Как выяснилось, подсудимая составляла фиктивные медицинские карты стационарных больных, искусственно увеличивая количество проведенных койко-дней в стационаре. Только на медикаментах и питании для больных туберкулезом главврач "сэкономила" для себя более 26 миллионов тенге. Кроме этого, Айман МУКАШЕВА присвоила заработную плату работников санатория. Уверяя, что ошибочно начислила им зарплату, вынудила вернуть деньги. Таким образом, она нанесла ущерб государству еще на сумму 4,3 млн тенге. По данным суда, главврач не только совершала хищения, но и злоупотребляла должностными полномочиями. Так, в течение четырех лет у нее в качестве домработницы работала санитарка медучреждения. Причем, выходила санитарка на свою непосредственную работу в санаторий только 1-2 раза в неделю, но зарплата ей начислялась за 5 дней в неделю. Этим МУКАШЕВА нанесла ущерб государству 4,3 млн тенге. Кроме того, главврач приняла на работу в качестве охранника своего супруга, который на работу не выходил, но зарплату получал. Еще один эпизод по делу бывшего главврача - взятка, которую МУКАШЕВА потребовала от медсестры и санитарки медучреждения. Начальница обещала не увольнять их за явку на работу в нетрезвом состоянии при условии, если те заплатят ей по 15 тысяч тенге. Деньги работники санатория главврачу передали. Последним фактом стал сбор средств с сотрудников санатория на покупку водяного насоса. Правда, насос так и не был куплен, но вот деньги в размере 110 тысяч тенге, по версии следствия, МУКАШЕВА присвоила. Суд под председательством судьи Александры СИДОРОВОЙ признал Айман МУКАШЕВУ виновной в совершении преступлений по статье 189 УК РК - " Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, в особо крупном размере", 361 УК РК - " Злоупотребление должностными полномочиями", 366 УК РК - "Получение взятки", 190 УК РК - "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения". В совокупности ей было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с конфискацией имущества и с пожизненным лишением права занимать должности в государственных организациях. Также решением суда с МУКАШЕВОЙ должны взыскать в пользу государства похищенные 34, 8 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.