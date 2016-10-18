Процесс идет в закрытом режиме, передает корреспондент портала "МОЙ ГОРОД". 9 Как мы уже сообщали, сегодня, 18 октября, в специализированном уголовном суде Актюбинской области начались предварительные слушания по делу о теракте 5 июня. Для прессы был подготовлен отдельный зал, откуда ведется онлайн-трансляция из основного зала. Однако, уже через 10 минут после начала судебного процесса журналистам отключили звук и сообщили о том, что принято решение вести слушание в закрытом режиме. - Судья объявил, что дело рассматривается в закрытом судебном заседании. В этой связи были отключены микрофоны. На следующей неделе уже продолжится главное судебное заседание, - сообщил журналистам судья специализированного суда по уголовным делам актюбинской области Ахметкали МОЛДАГАЛИЕВ. Громкий процесс ведет председатель специализированного суда Нурлан Султанов. Напомним, на скамье подсудимых 29 человек. 9 из них, по данным следствия, непосредственные участники кровавых летних событий. 18 судят за недонесение о готовящемся теракте. Еще двоих – за укрывательство преступников. Интересы подсудимых защищают 27 адвокатов. По делу проходят 48 свидетелей и 88 потерпевших. Как сообщили в пресс-службе облсуда, подсудимых привели под конвоем в суд еще в 7 часов утра. За ними постоянно следят вооруженные сотрудники спецназа. Во время процесса постоянно будут дежурить бригады скорой помощи. Сабина АСКАРОВА