В Атырау по "письму Утеуова" задержаны начальник городской криминальной полиции и старший оперуполномоченный ГУВД, сообщает портал "Ак Жайык". Image 1 Нурболат КАБДЕШЕВ Как сообщили в следственной группе Генпрокуратуры, 17 октября в 19 часов были задержаны и водворены в изолятор временного содержания начальник криминальной полиции ГУВД г. Атырау Нурболат КАБДЕШЕВ и старший оперуполномоченный ГУВД Бейбит ШАЛТЕНОВ. Им инкриминируется "превышение власти в целях извлечения выгоды, совершенное в группе" по двум эпизодам. Image 0 Бейбит ШАЛТЕНОВ 3 мая  экс-полицейского Манарбека УТЕУОВА приговорили к 22 годам строгого режима за жестокое убийство гражданина Узбекистана, совершённое в августе 2015 года. Кроме Утеуова за решетку попал и Асан Курбанбаев, который является земляком убитого мужчины. Находясь в СИЗО, экс-полицейский написал шокирующее письмо. В нем мужчина раскаивается в совершённом убийстве и обвиняет вышестоящее начальство в многочисленных преступлениях.