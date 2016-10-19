иллюстративное фото из архива "МГ" - Из-за отсутствия комплексов по утилизации промышленных отходов ТОО «Урал Ойл энд Газ» заключало договоры с транспортирующими предприятиями на вывоз отходов бурения за пределы области. Однако буровой шлам сливали вблизи поселков Зеленовского района ЗКО, - пояснили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - В связи с этим прокуратура области провела проверку, и по акту прокурорского реагирования ДГД области взыскал с нефтедобывающей компании более 2 млрд тенге.