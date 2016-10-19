Иллюстративное фото из архива "МГ" ОА «Жайыктеплоэнерго» 12 октября начало подачу тепла во все дома города, но как оказалось, тепло есть не у всех. Жильцы дома по улице Ружейникова 10/1 остаются до сих пор без отопления. Люди неоднократно обращались в КСК, но проблема не решилась. Как рассказала председатель ПЖКСК «Агрореммаш» Тамара АБРАМИЧЕВА, долги у жильцов есть, и платить они не хотят. Кроме того, система отопления дома находится в аварийном состоянии и нуждается давно в капитальном ремонте, но на это у КСК нет средств. - Подача тепла во все дома была подана одинаково по всему городу. Отопление ОА «Жайыктеплоэнерго» начало давать еще 12 октября, свои обязательства мы выполнили. В том, что у жильцов нет отопления, виновато КСК, которое своевременно должно было провести все необходимые работы и осуществить подачу тепла в домах, - пояснил коммерческий директор Вячеслав СОЛОДИЛОВ. Стоит отметить, что этот дом далеко не последний, где до сих пор нет отопления. Без тепла остается также общежитие по улице Алмазова, 58. По словам жительницы общежития Елены, отопление в их комнатах появилось семнадцатого октября на пару часов, затем его вновь выключили. - Мало того, что отопление дали позже положенного срока, так его еще и опять выключили. Мы ежегодно ругаемся с КСК из-за того, что тепло получаем позже всех, в 20-х числах. Почему и в этом году те, кто платит за комуслуги, должны страдать и мерзнуть, - говорит возмущенная женщина. В КСК "Алмаз" заявили, что из-за ремонта труб в четырех квартирах все общежитие на время ремонта отключено от тепла. - Мы заранее вешали объявления на подъездах, чтобы проверили в квартирах свои батареи, однако как только мы включили отопление, в четырех квартирах прорвало трубы. Сейчас у них работает бригада сварщиков. Как только заварят все батареи, проверят их и мы дадим тепло в дом, - пояснили в КСК "Алмаз". Также не было тепла и в доме по улице Жуков, по каким-то причинам отопление им не подключили. Между тем, синоптики прогнозируют холода и снег на ближайшее время.