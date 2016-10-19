Иллюстративное фото из архива "МГ" Свою позицию высказали и представители министерства юстиции, по делам религий и гражданского общества. - Ношение религиозной атрибутики, одежды, головных уборов (хиджабов, ермолок) не допускается и не допускалось ранее, - сообщила вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева на брифинге в СЦК. В информации, подготовленной министерствами образования и науки, по делам религий и гражданского общества и юстиции РК, отмечается: прямая или косвенная пропаганда той или иной религии в светских школах недопустима. - В этой связи Министерство образования и науки РК приказом от 14 января 2016 года № 26 внедрило единые правила для школьной формы, согласно которым в стенах государственных учреждений образования необходимо придерживаться определенных правил в соответствии с законодательством, - отмечается в распространенной информации. Согласно правилам, школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, юбку, классическую блузу (зимний вариант формы: трикотажный жилет, сарафан, водолазка). Требование о соблюдении установленной формы одежды соответствует светскому, отвечающему равноправию принципу государственного устройства страны. Указанные нормы законодательства являются едиными для представителей всех конфессий и этносов. "Администрации учебных заведений могут требовать соблюдения установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер", - отмечается в пресс-релизе, подготовленном для СМИ. - Те требования, которые предусмотрены в школьных организациях, предъявляемые к школьной форме, являются конституционными и, соответственно, приняты на основе конституционных норм действующих в стране законов. В то же время можно сказать о том, что каждый имеет право на свободу совести. Государство гарантирует невмешательство в воспитание детей, основанное на религиозном мировоззрении их родителей. (...) Никто не имеет права по мотивам своих религиозных убеждений отказываться от исполнения обязанностей, предусмотренных Конституцией и законами РК, - сообщила вице-министр юстиции РК Зауреш Баймолдина. Она отметила, что Министерство юстиции проводило юридическую экспертизу приказа Министерства образования. - Основываясь на конституционных нормах и нормах других законов, пришли в выводу о том, что (приказ МОН - прим. автора) соответствует законам. Соответственно, соблюдение формы одежды нельзя рассматривать как нарушение права на свободу совести, - резюмировала Зауреш Баймолдина. Ранее родители казахстанских школьников выразили обеспокоенность тем, что в некоторых учреждениях нарушаются требования к единой школьной форме. Речь шла о ношении ученицами хиджабов. По результатам мониторинга, ученическая форма внедрена в более чем пяти тысячах казахстанских школ, где обучается 76,2 процента от общего количества учащихся. За последние три года отмечен рост количества школ, внедривших единую школьную форму. В развитых странах мира все престижные учебные заведения имеют свою форму. При этом в государственных школах зарубежья введены правила ношения школьной одежды. Стоит отметить, что в нескольких государствах действует запрет на ношение хиджабов, никабов и других религиозных символов в учреждениях среднего образования.