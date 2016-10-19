В редакцию «МГ» обратились жители старой трехэтажки, расположенной в центре Уральска. Жильцы дома рассказали, что на прохожих осыпается штукатурка с балконов.

По словам жительницы дома по проспекту Евразия 52/1 Лилии Афанасьевны, с двух балконов и стен падает штукатурка и отваливаются куски цемента. - Я в этом доме живу с 1960 года. Но капремонта наш дом не видел очень давно. Был только косметический когда-то. Три года назад нам перекрыли крышу, потому что верхние этажи весной и осенью топило. Но новая крыша тоже протекает. На КСК у меня жалоб нет, они делают то, что могут и на что денег хватает, но проблема с осыпанием штукатурки так и не решена. Уже более десяти лет все падает не только с балконов, но и со стен дома, - заявила пенсионерка. Жильцы дома опасаются, что если не предпринять какие-либо меры, в скором времени аварийные балконы просто рухнут на кого-нибудь из прохожих. Корреспонденты "МГ" обратились за комментариями в городской акимат, там пообещали дать ответ в ближайшее время.