На скамье подсудимых 29 человек. Судебный процесс объявили закрытым. Прессе присутствовать на нем запрещено. Фото "Актобе Таймс" Фото "Актобе Таймс" Сегодня, 18 октября, в специализированном уголовном суде Актюбинской области начались предварительные слушания по делу о теракте 5 июня, сообщает информационный центр "Актобе Ақпарат". Перед судом предстали 29 человек, 9 из которых обвиняются в совершении ряда уголовных правонарушений, в том числе в непосредственном участии в террористическом акте, 18 - в недонесении о готовящемся преступлении и 2 - в укрывательстве преступления. С утра здание суда оцеплено, на крышах соседних домов сидят снайперы. В сопровождении 20 автоматчиков сюда привезли 28 обвиняемых. Двадцать девятый пришел сам. В здании суда находятся только подсудимые, судьи, 27 адвокатов, 88 потерпевших и охрана, сообщает "Актобе Таймс". Судебный процесс объявили закрытым, прессу попросили удалиться. Судить террористов будет председатель специализированного уголовного суда Нурлан Султанов. Когда начнется главное судебное разбирательство, к нему подключится еще и судья Гульжан Ажигалиева. Для подсудимых специально переоборудовали подвальное помещение. Теперь там находится конвойная комната. В ней, по данным пресс-секретаря Илиады Досовой, оборудовали туалет, раковины, столовую и камеры, в которых могут разместить по трое и по двое осужденных. Питание им будут привозить извне. За каждым шагом подозреваемых следят. - В конвойной комнате установили 20 видеокамер, - дополнила Досова. - Видеокамеры есть даже в туалете. Напомним, что в результате теракта погибли 7 мирных граждан, 30 человек получили ранения. Следственно-оперативная межведомственная группа установила всех нападавших: 18 человек ликвидировали в рамках антитеррористической операции, 9 задержали. Похищенное огнестрельное оружие полностью установлено и изъято. На досудебном следствии обвиняемые дали признательные показания. Уголовное преследование в отношении 18 ликвидированных террористов прекратили в связи с их смертью. Фото "Актобе Таймс" Фото "Актобе Таймс"