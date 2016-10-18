Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, полицейские задержали две группы, промышлявших автомобильными кражами. - В начале октября сотрудниками управления криминальной полиции была задержана группа лиц, подозреваемых в неоднократных случаях взломов и краж из автомобилей. Так, путем подбора ключа, они проникли в салон автомобиля марки «Фольксваген-Пассат», откуда похитили аккумулятор, антирадар, насос, а также спецодежду. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое подозреваемых 1998 года рождения. Как выяснилось, этой же группой молодых людей была совершена аналогичная кража из салона автомобиля марки «Москвич 2140», - рассказали в полиции. - Помимо этого, была установлена еще одна группа, промышляющая кражами металлических багажников и магнитол из салонов автомобилей, оставленных без присмотра. В течение нескольких дней двое подростков 17-18 лет совершили ряд автомобильных краж. По всем фактам начато расследование.