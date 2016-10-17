Родные бабушки просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, либо видел ее, позвонить по следующим номерам: 8747 252 69 05, 8707 813 7968, 8705 571 4312, 8701 333 0403, 8776 333 0403.

Кумыс ГАЛИЕВА По словам зятя 70-летней Кумыс ГАЛИЕВОЙ, женщина уже 1,5 года страдает болезнью "атеросклероз головного мозга". Она часто уходила из дома. - В последний раз она ушла 14 октября примерно в 9 часов утра и не вернулась. Была одета в темно-синий (фиолетовый) кардиган, шаль темно-серого цвета, тапочки белого цвета, - рассказал мужчина.