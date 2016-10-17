Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокураторы ЗКО, для оказания правовой помощи населению прокурор Уральска Айдын РАШИДОВ примет жителей четырех поселковых округов. Приемы во всех 4 округах будут проходить в зданиях местных акиматов с 15.00 до 17.00 часов. Встреча с жителями Зачаганска запланирована на 20 октября, Круглоозреного - 26 октября, 2 ноября в Желаево и 9 ноября в Деркуле