Лодка с двумя рыбаками перевернулась на реке Солянка, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла вчера, 16 октября, около 12 часов дня на реке Солянка у села Долинное Теректинского района ЗКО. По словам акима сельского округа Бакытжана МИТАНОВА, в лодке находилось двое рыбаков. По непонятным обстоятельствам лодка перевернулась. Одного рыбака спасти удалось. Вторым оказался 28-летний местный житель Ержан АСАНОВ, тело которого до сих пор не найдено. На реке работает служба ЧС. Кристина КОБИНА