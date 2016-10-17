Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла вчера, 16 октября, около 12 часов дня на реке Солянка у села Долинное Теректинского района ЗКО. По словам, в лодке находилось двое рыбаков. По непонятным обстоятельствам лодка перевернулась. Одного рыбака спасти удалось. Вторым оказался 28-летний местный житель Ержан АСАНОВ, тело которого до сих пор не найдено. На реке работает служба ЧС.