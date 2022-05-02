Вот уже 12 месяцев безутешная мать обивает пороги правоохранительных органов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Второго мая 2021 года Уральск потрясла трагедия. В посёлке Деркул от удара током погибла шестилетняя Айя Жумалиева
. Малышка вместе с мамой и старшим братом приехала в гости к родственникам, вышла во двор с остальными детьми и там же схватилась за газовую трубу
, которая по неизвестным причинам оказалась под высоким напряжением электрического тока. После этого девочку живой уже никто не видел.
Мама Айи Алия Наубетова вспоминает этот день как страшный сон и говорит, что всё произошло мгновенно.
– Дети играли во дворе, моя дочь схватилась за газовую трубу и внезапно упала. Старший сын был рядом, он её поднял и принес домой. Мы сначала не поняли ничего, о том, что её могло ударить током, даже не догадались. Думали, что потеряла сознание, приехала скорая. Врачи тоже недоумевали, из-за чего дочь могла потерять сознание, телесных повреждений не было, синяков тоже. Медсестра попросила сына показать место, где Айя упала. Он подошел к трубе, схватил её и его тоже ударило током. Фельдшер оказала первую помощь, сделала массаж и сделала заключение, что дочь убило током. Она констатировала смерть и вызвала полицию. После случившегося в Деркуле на 15-20 минут отключили электричество, - вспоминает Алия Наубетова.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть девочки наступила от удара технического тока. Однако откуда он взялся в газовой трубе, кто в этом виноват - по сей день выясняет следствие. Алия Наубетова говорит, что устала обивать пороги правоохранительных органов, а многочисленная смена следователей и вовсе выбивает её из колеи.
– Мне очень тяжёло каждый раз пересказывать очередному следователю всё, что произошло в тот день. Следствие до сих пор идёт, идёт оно безуспешно. Я обращалась к начальнику управления полиции Нурлану Бисенову, в департамент полиции. Они говорят, что в Уральске это первый подобный случай и в их же интересах побыстрее раскрыть это дело. Но результатов не вижу, только обещания. Я сама каждый раз звоню, пишу, хожу, и так целый год. Хоронить своего ребёнка - это самое страшное, что может пережить мать, такого никому не пожелаешь. А ещё хуже знать, что виновные всё ещё не понесли наказания. Даже мой 12-летний сын каждый раз спрашивает меня, найдены ли виновные в смерти её младшей сестры. Ведь именно он в тот день был рядом с дочерью, он её поднял и принёс к дому. Она умерла на его глазах, - говорит Алия Наубетова.
Мать со слезами на глазах рассказывает, что её дочь была энергичной, жизнерадостной и дружелюбной. Занималась танцами, мечтала пойти в школу, но не успела.
– Моя доченька умерла на заре своей жизни. Прошел год, а мне до сих пор тяжело. В первое время я даже не могла заходить домой. Вспоминаю её голос, её рассказы, как она показывала движения, которым научилась на кружке по танцам. Она мечтала пойти в школу, чтоб у неё был настоящий школьный портфель. Сейчас она закончила бы второй класс, но не суждено было. Говорила, что хочет стать врачом. Мне больно, обидно, хочется кричать и плакать от безысходности. Потерять кровиночку, и при этом знать, что виновные спокойно живут и им за это ничего не будет, - говорит безутешная мать.
Изначально по факту смерти Айи Жумалиевой полицейские начали досудебное расследование
по статье 306 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». В пресс-службе департамента полиции на запрос «МГ» сообщили, что уголовное дело до сих находится в производстве, источник тока не найден и идёт следствие.
Именно на этом месте малышка играла в тот злополучный день
Именно за эту трубу схватилась Айя
Фото Медета МЕДРЕСОВА