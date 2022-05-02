Жители Уральска вложили крупные суммы денег в долевое строительство таунхаусов, которое так не началось, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Как рассказали дольщики, они не могут вернуть деньги, вложенные в строительство нового элитного жилья. После заключения договоров выяснилось, что застройщик ИП «Строй дом» даже не приобрёл земли для строительства. Некоторые из пострадавших обращались в суд. В акимате Уральска сообщили, что не выдавали предпринимателю разрешения на привлечение средств физических лиц на долевое строительство. По информации пресс-службы суда ЗКО, всего на руководителя ИП «Строй дом» поступило четыре заявления, одно в прошлом году и три в этом.
- По поступившему заявлению в прошлом году  заключено медиативное соглашение. В этом году медиативное соглашение было заключено ещё по двум заявлениям, - сообщили в суде. - По одному заявлению о взысканий заработной платы было вынесено решение, однако оно ещё не вступило в законную силу.
Тем не менее, дольщики надеются вернуть свои деньги.