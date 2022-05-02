- Из-за подъема и спада уровня воды в озерах Безымянное и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Из озера Безымянный собрали 65 килограммов мертвой рыбы, из озера Алмагамбет​ по последним подсчетам - 507 килограммов. Тем не менее, работы продолжаются. В настоящее время задействованы 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и восемь рабочих из села Алга, - пояснил Аян Бахиянов. ​

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом заявил заместитель председателя комитета рыбного хозяйства министерства Экологии, геологии и природных ресурсов РК Аян Бахиянов.Руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы сообщил, что из 200 водоемов области порядка 70 относятся к категории опасных и находятся под строгим контролем.