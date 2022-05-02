До кладбища продлят маршруты пассажирских автобусов №5 и №22, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как проходит Радоница в Уральске (фото) В этом году Родительский день православные христиане отметят третьего мая. В пресс-службе акимата Уральска сообщили, что в этот день продлят маршруты автобусов №5 и №22. Они  будут курсировать до кладбища. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.