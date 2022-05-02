Без воды остались жители нескольких улиц в городе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», первого мая в 23:41 на водопроводе на пересечении улиц Жаксыгулова и Телеграфная произошла авария. Сегодня, второго мая, представители городских коммунальных служб согласовали работы по устранению аварии. Без воды остаются 254 абонентов: - жители многоэтажных домов по адресам: Павлодарская, 3, 3/1; Кокчетавская, 16; Партизанская, 88, 79/1; Придорожная, 1/1; - жители частных домов по улицам Оренбургская, Жагсыгулова, Партизанская, - организации и учреждения по улице Жаксыгулова. Водоснабжение восстановят после завершения работ по устранению аварии. Только в марте этого года на водопроводе произошло три аварии. Пятого марта Уральск пришлось полностью отключить от водоснабжения, так как талые воды подтопили канализационные коллекторы. Перекачка талой, дождевой и сточной воды длилась около шести часов, и к 18:00 в Уральске возобновили подачу воды. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Уральске произошла авария на водопроводе
