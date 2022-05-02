- Мы осуществляем охрану железнодорожных переездов с 2017 года. По нашему железнодорожному пути проезжает высокоскоростной поезд "Тальго Уральск - Нур-Султан". С 13 мая этого года нас сокращают в связи с нерентабельностью содержания охраны переезда. Просим вас вмешаться в эту проблему, так как наше руководство не осознает, что этим они создают угрозу жизни и здоровью людей. В случае увольнения дежурных по переезду наше руководство ставит в опасность пассажиров. Через железнодорожные переезды ежедневно переезжают автомобили и перегоняют скот, - говорят на видео.

Скриншот с видео В редакцию "МГ" прислали видео, на котором работники железной дороги поселка Шынгырлау просят президента Касым-Жомарта Токаева вмешаться в их проблему и сохранить им рабочие места.Отмечается, что видеоролик был записан первого мая. Сегодня, второго мая, заместитель акима Шынгырлауского района Азамат Бисембаев пояснил, что уже с утра они провели по этому заявлению совещание. Также проведут встречу с работниками и руководством КТЖ. С его слов, данный вопрос на контроле акимата. К тому же, сотрудников не сокращают, а скорее всего предложат им альтернативную работу. Более подробную информацию замакима пообещал предоставить после проведения совместного собрания.

0z52y7u9J4M

