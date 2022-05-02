В постановлении говорится об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 5 пограничных пунктов пропуска планируют реконструировать в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, с пятого мая этого года вступает в силу постановление главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой. Там прописано требование об обязательном предъявлении справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР иностранцами и лицами, имеющими вид на жительство в РК, в том числе гражданами Республики Казахстан, при пересечении государственной границы РК через все пункты пропуска (воздушные, автомобильные, железнодорожные и морские) при отсутствии документального подтверждения о получении в РК ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более шести месяцев, и документов о вакцинации против COVID-19, признанных действительными на территории Республики Казахстан согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.