- Если раньше при регистрации договора залога в банке клиент должен был взять его и отнести в ЦОН для регистрации, а после взять справку об обременении и предоставить ее в банк вместе с зарегистрированным договором, то теперь процесс автоматизирован, - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО. - Таким образом, результат государственной услуги всегда доступен получателям в личном кабинете портала egov.kz, и нет необходимости обращаться в Госкорпорацию за получением подтверждающих регистрацию документов.

регистрация возникновения юридических притязаний;

регистрация прекращения юридических притязаний;

регистрация залога, ренты, пользования;

регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора;

регистрация перезалога;

регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права;

регистрация уведомления о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке;

регистрация уведомления о торгах;

регистрация прав при реорганизации юридического лица (уступки права требования по договору займа).

Иллюстративное фото из архива "МГ" Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с тремя банками второго уровня запустила пилотный проект по автоматизации и оптимизации процесса оказания госуслуги «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество». С момента запуска проекта казахстанцы подали 11 515 заявлений на государственную регистрацию залогов. Из них через «Отбасы банк» - 6 429, АО «Народный банк Казахстана» - 2 629, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» - 2 457. Срок оказания услуги сократился с трёх рабочих дней до одного рабочего дня. Время от момента подачи банками заявки до регистрации составляет три минуты. Полностью исключён человеческий фактор. Через автоматизацию процесса правового анализа было подано 2 591 заявление.Правительство для граждан также напоминает, что через портал eGov можно получить следующие услуги по недвижимости онлайн: