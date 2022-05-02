Казахстанцы подали более 11 тысяч заявлений на госрегистрацию залога онлайн
Пилотный проект по автоматизации и оптимизации процесса оказания госуслуги запустили в июле прошлого года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с тремя банками второго уровня запустила пилотный проект по автоматизации и оптимизации процесса оказания госуслуги «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество».
С момента запуска проекта казахстанцы подали 11 515 заявлений на государственную регистрацию залогов. Из них через «Отбасы банк» - 6 429, АО «Народный банк Казахстана» - 2 629, АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» - 2 457.
Срок оказания услуги сократился с трёх рабочих дней до одного рабочего дня. Время от момента подачи банками заявки до регистрации составляет три минуты. Полностью исключён человеческий фактор. Через автоматизацию процесса правового анализа было подано 2 591 заявление.
- Если раньше при регистрации договора залога в банке клиент должен был взять его и отнести в ЦОН для регистрации, а после взять справку об обременении и предоставить ее в банк вместе с зарегистрированным договором, то теперь процесс автоматизирован, - сообщили в пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО. - Таким образом, результат государственной услуги всегда доступен получателям в личном кабинете портала egov.kz, и нет необходимости обращаться в Госкорпорацию за получением подтверждающих регистрацию документов.
Правительство для граждан также напоминает, что через портал eGov можно получить следующие услуги по недвижимости онлайн:
регистрация возникновения юридических притязаний;
регистрация прекращения юридических притязаний;
регистрация залога, ренты, пользования;
регистрация изменений обременений в результате изменения условий договора;
регистрация перезалога;
регистрация прекращения обременения, не связанного с переходом права;
регистрация уведомления о начале проведения реализации недвижимого имущества во внесудебном порядке;
регистрация уведомления о торгах;
регистрация прав при реорганизации юридического лица (уступки права требования по договору займа).
