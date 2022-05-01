- Пусть будет благословенным Ораза Айт! Желаю каждой семье счастья, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамадана! Пусть Всевышний дарует благо и процветание нашему народу и независимому государству! Амин! - пожелал Наурызбай кажы Таганулы.

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы Сегодня, второго мая, верующие отмечают праздник разговения — Ораза айт. Ораза айт (Ид аль-Фитр, Ураза байрам) знаменует окончание священного месяца Рамазан. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев со священным праздником.По словам верховного муфтия Казахстана, слово «айт» означает по смыслу «празднование», «разделение радости», «отвечать взаимностью». Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству. Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего.