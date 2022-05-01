Поздравление председателя Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы опубликовано на сайте ДУМК. Верховный муфтий поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы Сегодня, второго мая, верующие отмечают праздник разговения — Ораза айт.  Ораза айт (Ид аль-Фитр, Ураза байрам) знаменует окончание священного месяца Рамазан. Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы поздравил казахстанцев со священным праздником.
- Пусть будет благословенным Ораза Айт! Желаю каждой семье счастья, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамадана! Пусть Всевышний дарует благо и процветание нашему народу и независимому государству! Амин! - пожелал Наурызбай кажы Таганулы.
По словам верховного муфтия Казахстана, слово «айт» означает по смыслу «празднование», «разделение радости», «отвечать взаимностью». Ораза айт – это праздник, побуждающий человека к милости, добру и довольству.  Ораза айт – это тот благословенный момент, когда человек на протяжении месяца, соблюдая пост, а также совершая благие поступки, получает за это вознаграждение и прощение Всевышнего.