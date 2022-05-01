В области объявлено штормовое предупреждение. Погода на 30 марта По информации службы спасения, 2 мая на территории ЗКО ожидается понижение температуры воздуха до 3 градусов. Жителей региона предупредили о заморозках.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до 0..+2., возможно похолодание до 3 градусов ниже нуля. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода без осадков. Днём будет +16..+18 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер северный до 10 метров в секунду.
  • В Актау ожидается облачная погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
