Проездка на такси им обходится намного дороже, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 25 новых автобусов закупили для городских маршрутов Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" 19 апреля редакция "МГ" уже писала о том, что рейсовый автобус №66, который ранее курсировал между Уральском и поселком Жана-Омир Теректинского района (находится в 28 километрах от областного центра), перестал ездить. Причина - отказ водителей общественного транспорта обсулживать этот маршрут. Они просили поднять стоимость проезда со 150 тенге на 200. Однако из-за того, что в стране был объявлен мораторий на повышение тарифов, удовлетворить просьбу водителей в ЖКХ отказались. Кроме этого, маршрут №66 не является социально-значимым и не субсидируется государством. Спустя 10 дней в редакцию вновь обратились жители села Жана-Омир. Сельчане говорят, что им до сих пор приходится ездить на такси и платить за одну поездку по 400 тенге. – Большинство из нас работают в городе и мы каждый день вынуждены ездить в Уральск. Сейчас мы на такси доезжаем до автовокзала за 400 тенге, оттуда за 80 тенге доезжаем до рынка. В день туда и обратно у нас уходит по тысячу тенге. Автобусники сейчас просят поднять стоимость проезда до 300 тенге. Мы понимаем, что сейчас подорожали запчасти, ГСМ, и мы не против повышения тарифа на проезд, - говорят сельчане. Жители села написали письмо в ЖКХ, которое подписали около 400 человек. Они просят поднять цену на проезд, и при этом обеспечить регулярное сообщение между Уральском и поселком Жана-Омир. – Но в отделе ЖКХ нам отказали. Они и сами не решают этот вопрос, автобусникам не разрешают поднять стоимость проезда, те отказываются работать по прежнему тарифу. В итоге страдаем только  мы, простые жители, - возмущаются сельчане. В пресс-службе акима города пообещали прокомментировать ситуацию позже.    