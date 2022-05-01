Как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, 29 апреля в районный отдел ЧС поступила информация о том, что на мусорном полигоне возле села Баянды произошел пожар. Для предотвращения дальнейшего распространения огня применяли более 20 единиц техники. – В частности, в ликвидации пожара были задействованы 8 сотрудников, 4 погрузчика и 4 камаза, районного отдела по чрезвычайным ситуациям ГКП “Мангистау Жылу”, 6 сотрудников и 2 единицы техники областного департамента по чрезвычайным ситуациям. На месте происшествия находились акимы Мунайлинского района и города Актау, - сообщили в ведомстве. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 30 апреля в 8:00. По предварительным данным, площадь возгорания составила 800 квадратных метров или 30 гектаров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.