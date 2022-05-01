– Сегодня мы отмечаем замечательный праздник. От всей души хочу поздравить соотечественников и пожелать всем мирного неба над головой, крепкого здоровья и благополучия. мир вокруг нас такой хрупкий, и мы должны его ценить. Наша страна с широкой душой, в многонациональном Казахстане проживают много этносов, живут в мире и согласии. Давайте ценить наше единство, - отметила женщина.

– Первое мая – это праздник преданности и патриотизма нашего народа. Беззаветная любовь и забота к земле предков, для нас всегда стояла во главе жизненных принципов. Этот праздник посвящен единству народа, сохранению мира и спокойствия в стране, укреплению государственного могущества. Благополучие страны и есть главная цель нашего дружного народа. День единства народа Казахстана объединяет важные страницы истории нашего государства. Поэтому всем нам необходимо помнить о прошлом, ценить настоящее и работать на будущее. Поздравляю Вас с Днем единства народа Казахстана! Искренне хочу пожелать всегда помнить о своих корнях и истории, гордиться подвигами предков и вековыми традициями, стремиться к благу общества и прочности нашего народа. Пусть наше государство остается надежным фундаментом для развития и новых достижений. Ведь все успехи и достижения независимого Казахстана – это результат искренней дружбы и взаимоподдержки всех граждан. Желаю всем вам здоровья, процветания, счастья и благополучия! - обратился аким области.

Сегодня, 1 мая, в стране отмечают День единства народа Казахстана. Всего в Казахстане в мире и согласии проживают более 130 этносов. День единства народа празднуется в Казахстане с 1996 года и включен в календарь праздников РК. В Уральске к 1 мая запланировали проведение различных концертных программ, спортивных состязаний и ярмарок. Так, с 9:00 до 13:00 перед торговым домом Жангир хан прошли праздничные сельскохозяйственные ярмарки. В 10:00 на Арбате по улице Д. Нурпейсовой началась выставка национальных культурных центров. Затем в 11:00 на площади Абая состоялась театрализованная праздничная концертная программа. Отметить День единства пришли сотни горожан. Жительница города Альфия Сайлауова говорит, что пришла на площадь всей семьей.Поздравить уральцев с праздником пришел глава региона Гали Искалиев. Он подчеркнул, что День единства народа Казахстана стал одним из важных государственных праздников страны. Этот день наполнен особенным смыслом и имеет уникальное значение для нашей страны.В этот же день в 13:00 в городском парке культуры и отдыха прошла праздничная концертная программа с участием городских художественных коллективов, посвящённая открытию летнего сезона парка. А в 20:00 уральцев приглашают на праздничный концерт. Кроме этого 1 мая в 18:00 ко Дню единства народа Казахстана будет организована праздничная концертная программа на площади Первого Президента, в парке М. Монкеулы и в парке Деркул.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.