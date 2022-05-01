Скриншот с видео Пожар произошел 30 апреля около 19:00 на 70 километре автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ, недалеко от поселка Тонкерис. по информации пресс-службы ДЧС ЗКО, на трассе горела автомашина Lada Largus. К слову, машина была на газобаллонном оборудовании. Ликвидировать пожар удалось в 19:58. На месте работали трое пожарных и одна единица техники. Жертв и пострадавших нет. DWsuQekaM3M Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.