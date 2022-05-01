Более дешёвая костанайская мука продается в некоторых супермаркетах города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По данным акимата Уральска, мониторинг цен на продукты показал, что в городе за год цена на муку первого сорта повысилась на 15%. Хотя местное производство муки превышает обеспеченность области 19 раз. Между тем мука первого сорта стоит 168 тенге за кило, а в прошлом году стоила 142 тенге за кило.
При этом уральцев удивляет то, что привозная мука дешевле, чем местная.
- Никогда не понимала, почему привозные продукты порой дешевле, чем местные. Местные не тратятся на транспортировку. Получается, просто хотят больше заработать? - вопрошает жительница Уральска.
Корреспонденты «МГ» проехались по магазинам и супермаркетам. По словам продавцов, у покупателей пользуется спросом мука высшего сорта. Цены на муку высшего сорта:
10 кг муки местного производителя «Белес» стоит 2 793 тенге (1 кг - 279 тенге),
местного производителя «Мартин» - 2 515 тенге (1 кг - 251 тенге),
мука из Костаная марки «Патша» - 2 475 тенге (1 кг - 247 тенге).
Аналогичная ситуация и с мукой первого сорта.
В управлении предпринимательства ЗКО пояснили, что на прилавках сейчас продаётся мука прошлого закупа, который был сделан до повышения цен. Скорее всего следующий завоз будет по иной цене.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
