Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Актау сообщили, что второго мая проезд в городском общественном транспорте по маршрутам №2, 3, 4, 4м, 5, 7, 8 будет бесплатным. К слову, в Актау почти на каждый государственный праздник организуют такую акцию.