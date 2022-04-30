Сегодня, 30 апреля, в Атырау в Ретро-парке собралось около 60 горожан, преимущественно женщины. Они требовали вернуть отстрел бездомных собак, передает azh.kz.

В прошлом году в Атырауской области на ликвидацию бездомных животных было выделено 47 млн тенге, из них 25 млн на областной центр. Но в данное время эта работа не ведётся. До 2020 года отстрел бродячих собак велся индивидуальными предпринимателями, а сейчас, после того как эту функцию передали городской ветеринарной станции, защитники животных стали препятствовать этой работе. В 2021 году зоозащитники настаивали на том, чтобы не уничтожать животных, а содержать их в специальных питомниках. С учётом их аргументов было принято решение пока приостановить регулярный отстрел, но выезжать по конкретным жалобам горожан и ликвидировать животное. И сегодня общественный фонд "Аналарға көмек" вместе с матерями требует вернуть отстрел. Среди них есть те, чьи дети пострадали, например, женщина из посёлка Водниково: её сына два года назад покусала собака. Есть и недавний пример: возле школы №21 укус получил ученик этой школы. После обследования и укола от бешенства медики отпустили его домой. - Буквально 4 дня назад произошел этот инцидент. Я рядом живу. Мой сын в одном классе учится с пострадавшим мальчиком. Около школы постоянно бродят 5-6 собак. Я боюсь за своего ребенка, поэтому требую вернуть отстрел, слишком уж много их развелось, - говорит Зухра Ильясова. К слову, это разрешенный митинг. Руководитель ОО и организатор акции Сандугаш Кокенова говорит, что 15 дней назад подала заявку в горакимат.