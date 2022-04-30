Синоптики прогнозируют в Уральске переменную облачность. Погода на 28 апреля На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода.  
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +4..+6. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается облачная погода без осадков. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер северный до 12 метров в секунду.
  • В Актау ожидается облачная погода без осадков. Днём столбики термометра покажут +23..+25 градусов, ночью опустятся до +15..+18 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
