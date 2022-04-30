Случай произошел в микрорайоне Водник города Атырау. По информации пресс-службы регионального ДЧС, спасателям позвонили местные жители и сообщили, что лошадь затянуло в воду в канале перетаска. Животное самостоятельно выбраться из воды не могло. К приезду специалистов животное вовсе выбилось из сил. Спасатели зацепили усталую лошадь веревками и приложив общие усилия вытащили на берег. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.